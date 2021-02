Quarante décisions de fermeture: tel est le nombre de sanctions administratives infligées par le service genevois de police du commerce (PCTN) pour non-respect des mesures covid depuis cet automne. Elles concernent dans leur immense majorité des restaurants ou des cafés qui ont continué à accueillir des clients. Le porte-parole du Département de la santé et de la sécurité, Laurent Paoliello, détaille: «Huit ont été infligées par les forces de l’ordre, dont six prolongées par le PCTN, les deux autres commerces ayant rendu crédible le fait qu’ils servaient un café à un livreur et non à un client. Et trente-quatre ont été imposées directement par le PCTN suite à un contrôle.»