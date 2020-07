Football

40 maillots aux enchères pour sauver son club

Michael Ballack a la reconnaissance du ventre. Pour tenter d’empêcher la faillite de «son» Chemnitzer FC, il a fait les à-fonds dans son grenier.

Formé entre 1983 et 1997 dans le club qui a fêté ses 120 ans l’année dernière, l’international allemand (98 sélections, 42 buts) veut faire son possible pour ne pas le voir disparaître définitivement. L’ancien FC Karl-Marx-Stadt, dissous par les Alliés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est en effet en grand danger de faillite et doit encore trouver 150’000 euros d’ici au 10 août pour s’en sortir.

Pour ne pas revivre de tels moments, celui qui a terminé deuxième (2002) et troisième (2006) buteur de la Coupe du monde et deuxième scorer de l’Euro 2008 avec la Mannschaft a choisi de mettre aux enchères ses anciens maillots à partir de 200 euros pièce. Ses chandails dédicacés de Chemnitz, du Bayer Leverkusen, du Bayern Munich et de Chelsea sont disponibles ici et ça fait vraiment envie.