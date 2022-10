400 livreurs genevois bossant avec Uber Eats n’ont pas eu leur salaire

Ce lundi 10 octobre, les employés de Chaskis, la plus grosse des quatre entreprises travaillant avec l’application d’Uber Eats à Genève, n’avaient toujours pas reçu leur salaire de septembre. Selon nos informations, cette situation concerne la totalité des collaborateurs de la société, soit non seulement les plus de 400 livreurs de repas, mais aussi leurs collègues des ressources humaines. Uber Eats a été averti voilà quelques jours qu’une difficulté technique affectait les accès bancaires de Chaskis et que la société faisait tout son possible pour résoudre le problème, espérant verser les salaires cette semaine encore.