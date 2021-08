Brexit : 40’000 étudiants britanniques pourront étudier à l’étranger grâce au programme Turing

Le Royaume-Uni avait quitté le programme Erasmus suite au Brexit. Ce mercredi, 40’000 étudiants ont vu leur demande validée par le nouveau programme Turing.

Plus d’étudiants placés

La première édition du programme Turing, nommé d’après le célèbre mathématicien britannique, prévoit de placer 28’000 étudiants venant d’universités britanniques dans les pays européens, soit bien plus que les 18’300 partis en 2018/2019 dans le cadre d’Erasmus +. Comme cette version élargie à l’international d’Erasmus, le nouveau programme couvre aussi des pays hors Europe, comme le Canada, le Japon et les États-Unis.

Cependant, le porte-parole chargé des questions d’université au sein du Parti travailliste, principal parti d’opposition, a fait remarquer que le programme Turing, financé à hauteur de 110 millions de livres (environ 139 millions de francs), ne couvrait que les frais de voyage et de subsistance, et non les frais de scolarité à l’étranger.

Cette composante «rendra impossible l’accès à cette incroyable opportunité pour de nombreux étudiants», a affirmé Matt Western. Le nouveau programme ne prévoit pas non plus de réciprocité pour les étudiants européens qui étudient au Royaume-Uni (près de 150’000 actuellement), rendant leurs inscriptions plus compliquées et plus coûteuses.