C’est fait! «Jurassic World: Le monde d’après» («Jurassic World: Dominion», en version originale) est en boîte. Le réalisateur Colin Trevorrow l’a annoncé lui-même sur son compte Twitter , en postant une photo avec le comédien Sam Neill et deux nouveaux venus dans la saga, DeWanda Wise et Mamoudou Athie, lors de leur dernier jour sur le tournage.

Un tournage qui s’est en réalité étalé sur près d’une année, en raison des interruptions causées par la crise du Covid-19. D’ailleurs, le protocole sanitaire n’était pas moins gigantesque que les dinos du film: plus de 40’000 tests Covid ont été effectués au sein de l’équipe de production. Environ 100 personnes (un taux de 0,25% des tests) ont été déclarées positives. Sans parler du contrôle quotidien de la température des acteurs et de l’équipe de tournage dans une «greenzone». Un protocole qui a coûté entre 6 et 8 millions de dollars à Universal, selon Deadline.