Jérusalem : 42 blessés dans des accrochages sur l’esplanade des Mosquées

Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait 42 blessés, mais aucun grièvement, vendredi matin, sur l’esplanade des Mosquées, ont indiqué les secouristes.

Riposte à des émeutiers

Contexte tendu

Au cours des deux dernières semaines, de violents heurts ont fait plus de 250 blessés palestiniens dans et autour de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme connu sous le nom de Mont du Temple. Ces heurts ont fait craindre une escalade plus importante entre Israéliens et Palestiniens, sur fond d’attaques anti-israéliennes sanglantes et d’opérations militaires israéliennes émaillées de heurts meurtriers en Cisjordanie occupée, depuis fin mars.