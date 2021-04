Climat : 43 banques s’engagent à la neutralité carbone d’ici à 2050

Le secteur de la finance compte lui aussi s’engager pour le climat. 43 banques internationales veulent arriver à la neutralité carbone d’ici à 2050.

Cette «Net-Zero Banking Alliance» s’inscrit dans le cadre de la «Glasgow Financial Alliance for Net Zero» présidée par Mark Carney, envoyé spécial de l’ONU pour le climat et l’un des organisateurs de la COP 26, qui se tiendra à la fin de l’année à Glasgow, en Écosse.

Objectifs intermédiaires pour 2030

Parmi les banques qui ont adhéré à cette initiative figurent les françaises BNP Paribas, Société Générale et la Banque Postale, ainsi que les britanniques Barclays et HSBC, la suisse Credit Suisse ou encore l’espagnole Santander.

Tous les établissements signataires se sont engagés, entre autres, à aligner leurs portefeuilles d’investissements et de crédits avec un objectif de neutralité carbone «d’ici à 2050 ou plus tôt», et à se donner des objectifs intermédiaires à 2030 au plus tard.