Prévoyance vieillesse – 43% des Suissesses n’épargnent pas pour leur retraite

Réalisée sur mandat de Generali Suisse, une enquête montre que «la prévoyance vieillesse revêt une grande importance pour huit Suissesses sur dix mais que 43% des femmes interrogées n’épargnent pas pour leur retraite». Cette négligence de la prévoyance vieillesse s’explique principalement par deux facteurs: un manque d’intérêt pour le sujet et un manque d’argent qui ne leur permet pas d’épargner.

Le manque d’intérêt est particulièrement visible chez les mères célibataires et les femmes jeunes, célibataires et sans enfants. Les premières sont 30% environ à considérer le sujet comme «plutôt pas important» et un tiers des secondes disent n’avoir que peu d’intérêt pour la prévoyance vieillesse. «Une des raisons expliquant ce phénomène est que la retraite paraît encore loin. Cela peut, tôt ou tard, causer de gros problèmes financiers», détaille Nadia Adbelli, experte Product Management Life chez Generali Suisse.