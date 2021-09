Indonésie : 44 morts dans l’incendie d’une prison indonésienne

Les autorités indonésiennes ont annoncé un nouveau bilan après l’incendie d’une prison dans la région de Jakarta. L’identification des corps est en cours.

Un premier corps formellement identifié

La prison de Tangerang hébergeait deux fois et demi plus de détenus que prévu – plus de 2000 au lieu de 600 –, selon les données du site du département des prisons, un problème fréquent dans les établissements pénitentiaires de ce pays d’Asie du Sud-Est. Le bâtiment qui a pris feu hébergeait essentiellement des condamnés pour trafic ou usage de drogue et était aussi largement surpeuplé.