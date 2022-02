Démocratie – 4400 citoyens susceptibles d’être élus dimanche à Moutier

La ville de Moutier avait choisi de devenir jurassienne fin mars 2021. Treize élus antiséparatistes du PLR, de l’UDC et du PSJB avaient démissionné du Conseil de ville, en signe de protestation.

C’est le Conseil municipal qui a choisi ce mode de scrutin, proposé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT). Il s’agit d’une élection libre au système majoritaire à un tour, sans dépôt de liste. Pour les autorités, cette élection s’avère très simple à organiser: elle ne demande qu’une feuille de papier avec treize lignes à remplir. Seule contrainte: pas possible de voter pour un élu actuel et le cumul des voix pour un candidat est interdit.