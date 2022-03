Soudan : 45 morts dans de nouveaux heurts tribaux au Darfour

Des combats entre la tribu africaine des Fallata et une tribu arabe près de Nyala, la capitale du Darfour du Sud, ont fait 45 morts mardi et mercredi.

Les combats ont débuté mardi entre la tribu africaine des Fallata et une tribu arabe dans des villages près de Nyala, la capitale du Darfour du Sud, ont rapporté des témoins à l’AFP. «Les combats entre les tribus Fallata et Rizeigat ont fait 15 morts mardi et 30 mercredi», a indiqué un communiqué du Comité de sécurité du Darfour du Sud, un organe gouvernemental local, précisant que des femmes et des enfants faisaient partie des victimes.