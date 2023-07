France: 45’000 policiers mobilisés pour faire face aux émeutes cette nuit

Quelque 45’000 policiers et gendarmes seront à nouveau mobilisés en France dans la nuit de samedi à dimanche pour faire face aux émeutes qui agitent le pays depuis la mort du jeune Nahel mardi près de Paris, a annoncé le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin samedi. A Marseille et Lyon, principales villes touchées vendredi soir, les forces de l’ordre seront «considérablement» renforcées, a ajouté le ministre, alors que l’enterrement de Nahel a eu lieu dans la journée à Nanterre, loin des caméras.

Heurts dans la nuit de vendredi à samedi

De nombreuses villes de France ont encore été dans la nuit de vendredi à samedi le théâtre de heurts entre les forces de l’ordre et des jeunes issus des quartiers populaires criant leur haine envers la police. Au total, quelque 1350 véhicules ont été incendiés, 266 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 26 mairies et 24 écoles, et 2560 feux comptabilisés sur la voie publique, selon le ministère de l’Intérieur, des chiffres en recul par rapport à ceux de la nuit précédente. Le ministère a par ailleurs recensé dans la nuit 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie, et fait état de 79 policiers et gendarmes blessés.