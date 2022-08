Athlétisme : Voici les 46 athlètes suisses qui se rendront aux Européens

Swiss Athletics a annoncé une délégation forte de 46 athlètes en vue des championnats d’Europe de Munich, qui auront lieu du 15 au 21 août. 24 hommes et 22 femmes (dont 4 relais) ont été sélectionnés après avoir décroché les minima exigés ou via le World Ranking. A noter que sur 110 m haies et 400 m haies masculin ainsi que sur 100 m féminin, la Suisse sera présente avec le maximum d’athlètes possible (3).