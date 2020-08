Pandémie : 463 millions d’enfants privés de tout enseignement

«Le grand nombre d’enfants dont l’éducation a été complètement interrompue pendant des mois est une urgence éducative mondiale», alerte l’ONU.

Conditions défavorables à domicile

Dans le monde, les écoliers ayant été privés d’un accès à une scolarité virtuelle ont été 67 millions en Afrique de l’est et du sud, 54 millions en Afrique de l’ouest et du centre, 80 millions dans le Pacifique et l’Asie de l’est, 37 millions au Moyen-Orient et en Afrique du nord, 147 millions en Asie du sud, 25 millions en Europe de l’est et en Asie du centre, et 13 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes.