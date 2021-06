Les Grisons - 48 heures somptueuses dans le Parco Val Calanca

15 heures

Le début du voyage commence de manière spirituelle avec la visite de l’église de Santa Maria Assunta, où l’on trouve un magnifique plafond à caissons en bois coloré, une voûte décorée de peintures bibliques au-dessus du chœur et une représentation d’anges réveillant la Vierge en musique. Ceux qui le souhaitent pourront étancher leur soif à la terrasse toute proche du restaurant Bellavista.

Le village de Santa Maria. Nico Schaerer

16 heures

On monte en trois étapes la Via Calanca, qui traverse le val. De Santa Maria à Arvigo, un petit chemin mène à travers la forêt et les pâturages jusqu’au Crap de Maria, de 200 mètres de haut. On croise plus de chèvres que de gens sur la route et près de Buseno, on passe devant des châtaigniers dont les fruits nourrissaient autrefois la population.

Nico Schaerer

18 heures

À l’entrée du village d’Arvigo, on plonge dans la culture de la pierre. Juste à côté de la carrière Alfredo Polti, une entreprise familiale extrayant le gneiss local, le Bed & Breakfast Ai Cav séduit par ses chambres élégantes, son sauna et sa cuisine délicieuse.

Le Bed & Breakfast Ai Cav. DR

9 heures

Bien reposé, on s’éloigne du val et on gravit le chemin menant jusqu’à Landarenca, près de Selma (où on prend la télécabine de Selma à Landarenca). Dans le village, on ne manque pas le plus beau restaurant du val: l’Osteria Landarenca. Au mur, on trouve des photos de classe en noir et blanc et sur les appuis de fenêtre, des herbes aromatiques et des fleurs. Dans le vestibule, qui était autrefois un bureau de poste, Noemi Negretti et Valentino Borgonovo cuisinent aujourd’hui avec amour, en utilisant ce qui pousse autour du village, des cèpes notamment.

13 heures

Le chemin monte vers l’alpage intermédiaire de Lego, puis traverse des pâturages alpins et passe devant des murs de pierres sèches vers Cavaionc. En suivant le panneau «Cascata» de Cavaionc jusqu’à la lisière de la forêt, on arrive à une magnifique cascade, où l’on peut faire un plongeon dans l’eau fraîche et se remettre de l’ascension. Ensuite, on redescend vers Cauco, la destination du jour.

Nico Schaerer

18 heures

La Fondation des Éclaireuses de Cauco est au cœur de la vie socioculturelle du val Calanca. On passe la nuit dans une charmante roulotte de cette localité.

9 heures

Sur la Via Calanca, on se rend à Santa Domenica, où Silvana et Mauro Bogana, apiculteurs, conditionnent le miel et supervisent l’art de la pierre. À Augio, on peut prendre une collation à la «galerie des glaces» de La Cascata . Plus loin, à l’entrée de Rossa, on est accueilli par un tilleul bicentenaire, symbole de liberté commémorant la séparation du val Calanca et du val Mesolcina.

Le restaurant de l’hôtel La Cascata. Nico Schaerer

11 heures

À Rossa, on s’attarde sur les trois chapelles aux couleurs vives peintes par l’artiste David Tremlett et la ­maison de vacances de l’architecte Davide Macullo , peinte dans des teintes similaires: le point d’orgue idéal d’une randonnée haute en couleur.