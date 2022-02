Inde : 49 condamnations pour les attentats d’Ahmedabad

La justice a condamné 49 personnes à la suite des attentats de 2008 qui ont causé 56 morts et plus de 200 blessés.

Un tribunal indien a condamné mardi 49 personnes dans le cadre du procès des attentats à la bombe d’Ahmedabad, dans l’Ouest du pays, qui avaient fait 56 morts et plus de 200 blessés en 2008. Les condamnés, dont les peines seront annoncées mercredi, ont été reconnus coupables de meurtre et d’association de malfaiteurs, a déclaré à la presse le procureur Amit Patel devant un tribunal d’Ahmedabad, principale ville du Gujarat.