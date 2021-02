Un an de covid, 700 morts

Un an. Ce vendredi, cela fait un an, jour pour jour, que le premier cas de covid-19 a été détecté à Genève, a rappelé Adrien Bron, le directeur général de la santé. «Une année de bouleversements», durant laquelle 47’000 personnes ont contracté la maladie. Parmi elles, 700 en sont directement décédées. Le haut fonctionnaire a aussi rappelé la funeste période de la deuxième vague, autour de novembre, durant laquelle «en six semaines, 450 décès supplémentaires par rapport à la moyenne ont été enregistrés» dans le canton. «Ces chiffres nous permettent de voir contre quoi on lutte et à quoi servent les mesures populationnelles fortes.»