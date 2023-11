Ce 4x4 est la version bon marché d’une voiture iconique 

Des arêtes assumées

Le bébé G aurait déjà dû voir le jour il y a longtemps. Lors de la conception du GLB, le département design avait prévu un 4x4 compact et anguleux, sur lequel les marchepieds latéraux caractéristiques étaient parfaitement envisageables. Or, l’ébauche de départ a finalement donné lieu à un modèle de série encore plus conventionnel et plus arrondi.