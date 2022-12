montagne: 5 activités à faire à Verbier

La station de Verbier a été désignée, fin novembre, meilleure station de ski au monde pour la deuxième année consécutive. Voici une sélection d’adresses gourmandes et d’animations pour découvrir la station autrement, après une journée aux sports d’hiver.

1. Menu bistronomique dans un décor rétro

Des murs vert pastel et des luminaires des années 1960: bienvenue à l’Experimental Chalet, hôtel à la déco rétro ouvert depuis 2019. L’établissement héberge un bar à cocktails, un spa, la mythique boîte de nuit Le Farm et le Frenchie, le restaurant du chef nantais Greg Marchand. Ce dernier, qui en est à sa troisième collaboration avec le groupe Experimental après l’ouverture de deux restaurants à Londres et Paris, a travaillé avec Michael Anthony à New York et Jamie Oliver à Londres. «Ma cuisine s’inspire de mes voyages, mais aussi des producteurs locaux. J’ai découvert, en Suisse, de super fromages comme la boule de Belp, le Jersey Blue de Fribourg ou le Sbrinz, que j’utilise dans mes recettes, à Verbier. En fait, j’adapte mes plats aux lieux, ce qui fait que j’en ai différentes versions selon la localisation de l’établissement.»

La salle à manger fait la part belle à la décoration des années 1960. Verbier experimental © Mr. Tripper Le chef Greg Marchand a ouvert son troisième établissement à Verbier. Geraldine Martens Les agnolotti à la ricotta et céleri-rave sont saupoudrés d’une touche suisse, du Sbrinz. Verbier experimental © Mr. Tripper

2. Mets montagnards au soleil ou au coin du feu

Accessible à pied ou à ski, car situé en bordure des pistes, le restaurant Le Carrefour et sa grande terrasse ensoleillée pendant une grande partie de la journée sont une vraie institution, à Verbier. L’établissement propose une cuisine roborative préparée avec des produits des montagnes. Les röstis, les soupes aux légumes croquants – dont une version avec une tomme immergée dans le potage – et les fondues côtoient des viandes sur ardoise, des risottos crémeux ou des salades généreuses. N’oubliez pas de réserver si vous voulez profiter du soleil.

Autre adresse incontournable à Verbier: la Grange, un restaurant montagnard à l’ambiance rustique dont la spécialité est la fondue à la tomate. Une version classique ou aux bolets, mais aussi d’autres plats typiques comme la raclette et des assiettes valaisannes se dégustent dans un décor en bois ancien, au coin de la cheminée.

3. Après-ski à l’anglaise

À partir du 20 décembre, la Chalet d’Adrien, adresse connue pour son spa Nuxe et son restaurant gastronomique, propose de terminer sa journée de ski par un tea-time revisité. Il sera possible de se délecter d’une sélection de pâtisseries, comme la tarte au citron meringuée, des mendiants ou des muffins. Des gaufres accompagnées d’une crème à la vanille, des confitures maison et différents gâteaux seront également servis avec des boissons chaudes. Vous aurez peut-être même le privilège de rencontrer le chef pâtissier. Tarif unique à 30 francs.

Ici, pas de scones, mais une tarte aux mendiants et d’autres pâtisseries sont servies. verbier.ch/Chalet d’Adrien Les gaufres et leur crème vanille font partie de l’assortiment proposé pour le goûter. gverbier.ch/Chalet d’Adrien Une tarte au citron meringuée pour se remettre de la journée de ski. verbier.ch/Chalet d’Adrien

4. Patiner sous les étoiles

La patinoire du Parc de Loisirs, qui ouvre ses portes le samedi 17 décembre, est l’endroit idéal pour s’amuser. Près de 450 m² de glace sont installés au cœur de Verbier. Il y a aussi le chemin de glace, parcours éclairé et féerique qui permet de patiner de nuit. La grande nouveauté de cet hiver? Un toboggan de glace de trois mètres de haut depuis lequel il sera possible de dévaler la pente à bord d’une grosse bouée. Il ne reste plus qu’à enfiler les patins!

La patinoire se situe en plein centre de la station. verbier.ch/Raphaël Surmont Un parcours éclairé permet de patiner même de nuit. verbier.ch/Raphaël Surmont

5. Visite de l’Office du tourisme

À Verbier, cet hiver, il est possible de visiter l’Office du tourisme. verbier.ch/Raphaël Surmont