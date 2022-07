INSECTES NUISIBLES: 5 astuces pour éloigner les guêpes

Comme on le craignait déjà au printemps, les guêpes sont particulièrement nombreuses cette année, en raison d’un temps chaud et sec. Véritables plaies, elles se jettent sur absolument tout, de la glace au cervelas en passant par la tarte aux quetsches et de la bière au sirop en passant par l’ice tea. Les guêpes sont friandes de tout ce que nous aimons aussi, à savoir le sucré et le piquant en tous genres.

Même si les guêpes n’attaquent en principe que lorsqu’elles se sentent agressées, elles nous dérangent quand elles nous tournent autour de la tête pendant le repas. Comme elles sont attirées par la nourriture, elles se rapprochent davantage que les abeilles, par exemple, se sentent donc plus menacées et piquent.

Prévenir

Les guêpes sont attirées par les odeurs de nourriture et de boissons. C’est la raison pour laquelle il vaut mieux attendre la toute dernière minute avant de sortir les aliments que l’on recouvrira, si possible. imago/Westend61

Si pour la plupart des gens, une piqûre de guêpe est «juste» douloureuse, il faut savoir qu’environ 5% des Suisses y sont allergiques et que pour eux, une telle piqûre peut avoir de graves conséquences. Se faire piquer dans la bouche ou dans la gorge n’est pas non plus anodin pour les personnes non allergiques, vu qu’en cas de gonflement, les voies respiratoires risquent d’être bloquées. Dans ce cas, il convient de consulter immédiatement un médecin.

Pour éviter d’en arriver là, il existe des mesures préventives. Il faut, par exemple, rester à distance des fleurs et des arbres en fleurs et éviter de porter du parfum ou de la laque, susceptibles d’attirer les guêpes. Il faut également couvrir, dans la mesure du possible, les aliments et les boissons à l’extérieur. Et si une guêpe s’approche de trop près, il ne faut ni gesticuler, ni souffler et en aucun cas essayer de brûler le nid.

Attirer les guêpes avec du sucré

Une façon d’éloigner les guêpes de votre repas consiste à leur fournir une autre source de nourriture à proximité, idéalement du sirop de sucre ou des fruits bien mûrs, le plus efficace étant un mélange de bouillon de viande et de sirop placé à une quinzaine de mètres de la table et le tour est joué! Les guêpes iront se servir à cet endroit. Mais attention, car cette méthode risque d’attirer d’autres guêpes vers la nouvelle source de nourriture.

Diffuser des odeurs

Les guêpes détestent certaines odeurs, notamment celle de la lavande. Si vous n’avez pas de lavande en fleurs, vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles. imago images/sichkarenko

Les guêpes détestent certaines odeurs, notamment celle de la menthe poivrée et de la lavande. Ceux qui ont des plants de menthe et de lavande sur leur balcon ou dans le jardin devraient donc largement être à l’abri. Si vous n’en avez pas planté, vous pouvez aussi essayer avec des huiles essentielles.

Simuler la pluie

Avec un vaporisateur, il est possible de simuler la pluie, ce qui fait fuir les guêpes qui n’aiment pas cela.

Installer un faux nid de guêpes

On dirait une de ces lampes en papier, mais en réalité, il s’agit d’un faux nid de guêpes. Ce genre de pièges a la réputation d’être très efficace. Images/iStockphoto