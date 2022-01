POSTS INSTAGRAM - 5 astuces pour prendre LA photo parfaite de votre intérieur

Pas de panique! Avec un peu d’entraînement, vous arriverez, vous aussi, à prendre les plus beaux clichés. Nous allons vous donner cinq astuces pour faire des photos exceptionnelles.

La lumière

Voici qui est mieux. La photo est nettement plus claire et l’éclairage est meilleur.

Cette photo n’est pas non plus optimale, car le manque de luminosité lui donne une teinte jaunâtre, pas très plaisante pour l’œil.

Voici ce qu’il ne faut pas faire: la photo est bien trop sombre et la pièce a l’air petite et lugubre.

L’éclairage est particulièrement important. Veillez donc, dans la mesure du possible, à prendre vos photos à la lumière du jour, de préférence par une belle journée ensoleillée. Les photos prises de nuit ou avec un mauvais éclairage font non seulement paraître une pièce plus petite, mais les photos ont aussi souvent une teinte jaunâtre, ce qui n’est pas très esthétique.