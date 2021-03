Le vélo a la cote! Selon la RTS, le chiffre d’affaires des ventes du secteur en 2020 a dépassé les 2 milliards de francs. C’est une première. En cause: la pandémie, mais aussi une volonté de la population de s’orienter de plus en plus vers une mobilité douce. Et quand on sait que la Suisse dispose de plus de 12’000 kilomètres d’itinéraires balisés pour le cyclotourisme, il serait dommage de s’en priver. Voici 5 idées de balades à travers le pays.

Découvrir l’Areuse (NE)

Cet itinéraire au départ du village de Fleurier, dans le canton de Neuchâtel, nous embarque le long de la rivière de l’Areuse. Le parcours de 38 km propose de partir à la découverte, entre autres, d’une mine d’asphalte, qui a été active pendant près de 300 ans, et de gorges sauvages. La dernière partie de la balade se passe dans les vignes et offre une très belle vue sur le lac de Neuchâtel.

Distance: 38 km

Départ: Fleurier

Arrivée: Neuchâtel

Niveau: facile

Le tour du lac de Morat (FR)

Voici une balade qui plaira aux amatrices et aux amateurs d’histoire. En effet, cet itinéraire passe par Avenches, qui fut la capitale des Helvètes à l’époque romaine. L’occasion d’y admirer, notamment, le fameux amphithéâtre. Ce parcours permet aussi de découvrir l’une des plus longues plages de sable de Suisse, à Salavaux, et de passer à travers une chaîne de collines depuis lesquelles admirer la vue sur les Alpes et le Jura.

Distance: 28 km

Départ: Murten

Arrivée: Murten

Niveau: facile

Suisse Tourisme/Pascal Gertsch

Les châteaux de Sion et environs (VS)

Ce parcours exigeant n’est pas adapté à tout le monde mais cela vaut la peine de pédaler un bon coup! De la forêt aux vignobles en passant par les hameaux et les vergers, il propose en effet des paysages très variés. Au cours de la balade, on peut, notamment, apercevoir la rivière de la Morge, des cultures d’herbes aromatiques et la Dent Blanche qui culmine à 4’357 m dans le Val d’Hérens. Avec à l’arrivée, comme bouquet final, les châteaux de Valère et de Tourbillon.

Distance: 42 km

Départ: Sion

Arrivée: Sion

Niveau: difficile

En famille dans l’Emmental (BE)

Voilà un parcours facile qui convient aux petites et aux grands. Point de départ: Trubschachen où se situe la fabrique des biscuits «Kambly». Cette balade à vélo longe la rivière de l’Emme et passe devant des fermes pleines de charme.

Distance: 29 km

Départ: Trubschachen

Arrivée: Burgdorf

Niveau: facile

Suisse Tourisme/Christian Perret

Les lacs de la Haute-Engadine (GR)

Réputé pour ses nombreux chemins de randonnée, le canton des Grisons offre également de jolies balades à vélo. Au cours de cet itinéraire, qui relie Maloja à la Punt, on admire la rivière de l’Inn, les lacs cristallins de la Haute-Engadine et les ornements traditionnels en sgraffite qui décorent les fenêtres engadinoises.