5 bonnes raisons de consommer des artichauts

La fleur comestible de l’artichaut fait plutôt figure de spécialité et de denrée rare dans nos assiettes. Présentée en entrée, elle aurait presque l’air compliquée sous ses airs quelque peu glamours. Pourtant, sa préparation ne demande que peu d’efforts et les raisons d’en consommer régulièrement sont multiples.

L’artichaut est un produit régional

Sous son apparence de légume exotique, l’artichaut provient pourtant bel et bien d’Europe: l’Italie, l’Espagne et la France en sont les principaux producteurs. Chez nos voisins italiens, la production annuelle d’artichauts s’élève à 406’000 tonnes, soit environ un tiers du marché mondial. Une bonne raison d’intégrer ce légume dans nos menus.

L’artichaut est versatile

On retire généralement la tige de l’artichaut, avant d’en «sucer» les feuilles et de finir par en déguster le cœur au couteau et à la fourchette. Mais l’artichaut peut également être blanchi, rôti, réduit en purée, farci, voire frit. Il se prête aussi à la préparation de gratins ou en tant que garniture de pizzas. Les artichauts sont également disponibles surgelés ou en boîte.