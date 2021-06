Cuisine - 5 bonnes raisons de faire des pâtes fraîches soi-même

Les pâtes sèches n’ont presque rien à voir avec les pâtes fraîches. La principale différence? L’ajout d’œufs. Dans les recettes de pâtes fraîches, on met des œufs et c’est une bonne chose parce que cela change tout. La texture des pâtes devient tendre, soyeuse et leur goût est plus prononcé, plus riche. Sans oublier que la couleur des pâtes fraîches aux œufs est presque dorée. Mais voici, concrètement, pourquoi ça vaut le coup de faire ses pâtes fraîches.

1. Ce n’est pas compliqué

Katerina Holmes / Pexels

Pas forcément besoin de robot ou de machine particulière pour faire ses pâtes. Des mains, un rouleau à pâtisserie et un couteau peuvent tout aussi bien faire l’affaire!

Il faut toutefois faire preuve d’un peu de patience. Laisser reposer sa pâte au moins une heure au frigo est préférable.

2. À votre goût

Que ce soit en termes de couleur ou de parfum, l’avantage des pâtes fraîches c’est qu’on peut les personnaliser à son goût. Envie de pâtes à la truffe? C’est possible. Au basilic? Aussi. De couleur noire pour un repas thématique? Ce n’est pas un problème! Il en va de même pour les farines: tout est personnalisable et ça, c’est un sacré avantage. Quant aux raviolis maison, ils sont incomparables. On peut y mettre précisément ce qu’on veut dedans. Les restes d’un rôti, par exemple, s’y prêtent à merveille. Et on peut ajuster la farce précisément à son goût. Ou même, pourquoi pas, faire des folies et cuisiner des raviolis sucrés, farcis à la ricotta et au chocolat?

3. C’est sympa à faire avec des enfants

La confection des pâtes est ludique. Vu que cela ne demande pratiquement pas de matériel et des ingrédients de base très courants (œufs, farine, eau, huile d’olive, sel) on peut en faire un peu tout le temps. C’est idéal, typiquement, pour occuper nos chères têtes blondes durant une après-midi orageuse.

4. Ça vaut le coup! Notamment pour des lasagnes

Micheile @visualstories.nl / Pexels

Des lasagnes aux pâtes fraîches, ça ne prend pas vraiment plus de temps à faire que des lasagnes maison tout court. En revanche, le résultat, lui, n’a alors plus rien à voir. Avec des pâtes fraîches, les lasagnes sont bien meilleures. Le résultat est davantage juteux et le tout est bien davantage moelleux qu’avec une pâte à lasagne sèche.

5. Ça se garde

Oui, faire des pâtes fraîches ça prend un peu de temps. Mais parfois, on a le temps et on apprécie de le prendre. Surtout quand ça permet de gagner du temps à d’autres moments. Comment ça? Eh oui, les pâtes fraîches, de tous types, se gardent très bien au congélateur pendant un mois. L’avantage, c’est que même congelées, elles cuisent en seulement 3 à 4 minutes dans l’eau bouillante. On peut donc prévoir d’en faire à l’avance, un jour où on a le temps, pour gagner quelques précieuses minutes un jour de stress (ou de paresse) et avoir quand même un plat succulent à manger.