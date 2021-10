5 cocktails effrayants pour Halloween

Une fête d'Halloween effrayante a besoin de plus que de la bière et du prosecco. Voici cinq boissons effrayantes et délicieuses pour cette occasion.

C'est bientôt l'heure: plus qu’une semaine avant Halloween. Que vous ayez prévu une grande fête déguisée ou que vous vouliez faire peur à petite échelle, voici présentons cinq recettes de cocktails imaginées par le site de boissons en ligne The Bottle Club. Ces boissons ne sont pas seulement dans le thème avec leur goût, mais elles ont aussi un look parfait pour la soirée.

La fiancée de Frankenstein

Flickr

25ml de vodka

75cl de champagne

2 cuillères à soupe de confiture de mûres (sans morceaux)

2 cuillères à café de sirop de vanille

Mûres pour décorer

Ce cocktail, inspiré du film classique «La Fiancée de Frankenstein» (1935), est très facile à réaliser. Dans un shaker, mélangez le sirop de vanille et la confiture de mûres. Remplissez ensuite le shaker de glace, puis de vodka. Secouez bien et versez dans un verre - puis complétez avec du champagne et garnissez de mûres.

L’esprit liquide

Flickr

60ml de vodka

30ml de sirop de vanille

30ml de liqueur de chocolat

60ml d’eau minérale

Vous ne croyez plus aux fantômes? Ce cocktail pourrait vous faire changer d’avis. Rien de plus simple: pour cette boisson, il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un shaker, de bien secouer et de servir dans un petit verre.

Pumpkin Spice Martini

Flickr

60ml de vodka à la vanille 15ml de liqueur de crème 15ml de liqueur de courge 1 cuillère à café de crème fouettée

Bâton de cannelle

On oublie le Pumpkin Spice Latte! Cette année, on fait des Pumpkin Spice Martinis. Voici la marche à suivre: mélangez la vodka et la liqueur de crème dans un shaker, puis ajoutez la liqueur de courge et secouez à nouveau. Versez dans un verre, garnissez de crème fouettée et de bâton de cannelle.

Le cerveau de zombie

Pixabay

60ml de jus de grenade

30g de framboises

60ml de jus d’orange

60ml de vodka

30ml de liqueur de baies

Du soda au gingembre (Ginger Ale)

Pour un effet spécial lors de votre fête d'Halloween, essayez ce cocktail, qui a l'air particulièrement effrayant. Voici comment le préparer: il faut d'abord écraser les framboises dans un shaker. Ajoutez ensuite le jus de grenade, la vodka, la liqueur de baies, le jus d'orange et la glace, puis secouez bien. Filtrez ensuite dans un verre et terminez avec une goutte de limonade au gingembre.

La potion de la sorcière

Pixabay

25ml de brandy à la pomme ou de vodka à la pomme

50ml de liqueur de mûre

1 cuillière à café de sirop de grenadine

Probablement le cocktail le plus magique de cette liste - ou peut-être le plus maudit? pour le réaliser, mélangez la liqueur de mûre et le brandy de pomme ou la vodka dans votre shaker à cocktail, ajoutez un glaçon et secouez bien. Versez ensuite le mélange dans un grand verre. Pour l'effet «sanglant», versez délicatement le sirop de grenadine dans le verre pour que le sirop descende au fond du verre.