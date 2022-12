5 conseils pour économiser l’électricité à Noël

Économiser de l’électricité, chez soi, pendant la période de Noël, cela peut sembler compliqué. Voici cinq conseils faciles à mettre en œuvre.

Miser sur les guirlandes lumineuses solaires à l’extérieur

Il doit y avoir un peu de Noël partout. Autrement dit, pas seulement dans l’appartement, mais aussi directement sur les terrasses et balcons. L’alternative aux guirlandes lumineuses électriques? Échangez-les contre une version à énergie solaire. Au lieu de puiser de l’électricité, celles-ci stockent l’énergie du soleil pendant la journée et produisent ainsi leurs propres ressources lumineuses.

La pensée de votre guirlande lumineuse vous fait basculer dans la culpabilité en ce moment? Restez zen, procurez-vous l’alternative solaire! Pexels/Simon Berger

Renoncer au préchauffage lors de la cuisson

Les fours sont tous différents. Certains se réchauffent plus rapidement, d’autres moins. Le préchauffage permet d’atteindre la bonne température dès le début de la durée de cuisson indiquée.

Le préchauffage est utile pour les plats qui doivent être mis au four à haute température pendant une courte période, par exemple des soufflés, des biscuits ou des pâtes à choux. On peut renoncer en toute bonne conscience au préchauffage pour les gâteaux, les gratins, les aliments surgelés et les plats mijotés. Un conseil supplémentaire: utilisez la cuisson à chaleur tournante. Avec cette fonction, des ventilateurs répartissent l’air chaud de manière plus homogène dans le four.

Qu’avons-nous appris? Le préchauffage n’est pas toujours nécessaire. Dans le cas des biscuits, cela serait toutefois judicieux. Pexels/Doralin Tunas

Ne pas mettre des restes de repas chauds au réfrigérateur

Pendant la période de Noël, on cuisine beaucoup. Tant et si bien que les restes sont inévitables. Bien entendu, on ne les jette pas et on les entrepose au réfrigérateur. Il faut cependant le faire correctement. En effet, si les aliments sont encore chauds, le réfrigérateur consomme inutilement de l’énergie supplémentaire pour revenir à sa température optimale. Il faut donc d’abord laisser refroidir le plat, puis le mettre au réfrigérateur.

… et ils n’aiment pas les Tupperware chauds! Unsplash/Old Youth

Utiliser une minuterie

Ne nous faisons pas d’illusions, il arrive parfois que l’on oublie d’éteindre la lumière ou que l’on laisse inutilement les appareils de cuisine en veille. Si l’on ajoute à cela les décorations lumineuses pendant la période de Noël, cela n’arrange pas vraiment la facture d’électricité. À moins que l’on dispose d’une minuterie. Celle-ci permet de régler à l’avance les heures auxquelles l’appareil branché reçoit du courant et vous n’avez donc pas besoin de penser à l’éteindre.

Nous ne disposons pas d’auxiliaires de Noël qui nous rappellent d’éteindre correctement tous les appareils. Mais nous aurons peut-être bientôt une minuterie. Pexels/Laura Jam

Offrir un cadeau intelligent

Un nouveau mixeur pour son petit ami? Et pour sa meilleure amie, peut-être une lampe? Il existe beaucoup d’appareils électriques utiles et géniaux que les gens souhaitent recevoir à Noël. Vous pouvez néanmoins choisir un cadeau qui économise de l’énergie. Avant d’acheter, faites attention à la classe d’efficacité indiquée: de A à G. Plus la lettre est en tête de l’alphabet, moins l’appareil est gourmand en énergie.