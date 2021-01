Depuis 2014, le programme Veganuary vise à inciter les gens à essayer un régime alimentaire purement végétal. Le concept est originaire de Grande-Bretagne, le nom est composé de «vegan» et «January».

Pus d’un million de personnes dans le monde y auraient pris part, dont 250’000 rien que l’année dernière. Selon l’enquête de la campagne, près de la moitié des personnes interrogées mangeaient encore ainsi après janvier.

Pexels Anna Shvets

Cette année, le Veganuary a également lieu en Suisse, organisé par la Vegan Society of Switzerland. Si vous vous inscrivez sur Veganuary.com, vous recevrez chaque jour des informations ou des recettes végétaliennes.

Voici également nos conseils:

Échangez

Sur Facebook, il existe de nombreux groupes où on s’échange des recettes de plats véganes. C’est le cas notamment sur Véganes à Lausanne et région ou encore Véganes de Suisse Romande. Dans votre entourage, il y a aussi certainement des passionnés par cette manière de consommer. Et pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp pour échanger des recettes ou des conseils sur les produits, ou encore partager des restaurants ou take away qui proposent des plats véganes?

Facilitez-vous la vie

Vous n’avez pas besoin de préparer un repas végane en cinq plats dès la première semaine. Et vous n’êtes pas obligé de vivre de salade pendant un mois non plus. Il existe de nombreux plats copieux et raffinés que vous pouvez continuer à manger sans avoir à remplacer un seul ingrédient: le dal de lentille, le curry de légumes, ou les spaghetti Napoli, par exemple. Pour ce dernier, on choisit des pâtes qui ne contiennent pas d’œufs, mais uniquement de la semoule de blé dur, de la farine et de l’eau.

Pexels Fuzzy Rescue

Aidez-vous de substituts

Les substituts vont vous aider à démarrer plus facilement car il vous permettent de «véganiser» vos recettes préférées. Certains substituts de viande contiennent des conservateurs ou des exhausteurs de goût, mais pas tous.

Il existe aussi des alternatives au lait, au beurre et au yaourt à base de soja, d’avoine et autres plantes. En ligne, vous pouvez trouver de nombreux rapports de tests qui vous indiquent exactement quel lait d’avoine a le meilleur goût dans le café et quelle margarine est sans huile de palme. Et vous pouvez même trouver des substituts d’œufs à base de plantes.

Ne soyez pas trop dur avec vous-même

Si vous décidez de rejoindre le Veganuary, vous n’avez pas besoin de vider tout votre frigo et de repartir à zéro. Vous pouvez même commencer le défi la deuxième semaine de janvier pour qu’il n’y ait pas de gaspillage. De plus, ce n’est pas grave si vous avez fait une exception – le défi n’est pas perdu à cause de cela.

Pexels Cottonbro

Sachez pourquoi vous le faites