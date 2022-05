Tennis: Cinq des plus grands Djokovic – Nadal de l’histoire

Jamais deux joueurs ne se sont croisés aussi souvent sur un court. Le Serbe Novak Djokovic (35 ans depuis le 22 mai dernier, No 1 mondial) et l’Espagnol Rafael Nadal (36 ans vendredi prochain, ATP 5) se rencontreront ce mardi soir (dès 20h45) pour réécrire l’histoire. Ce sera à hauteur des quarts de finale des Internationaux de France, sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

L’histoire commune entre Djokovic et Nadal commence en 2006, à Roland-Garros – déjà! –, en quarts de finale – déjà, bis! Ce jour-là, Djokovic n’avait pas tenu la distance et avait abandonné après la perte des deux premiers sets. Depuis, les deux hommes se sont affrontés à 57 autres reprises. En 58 confrontations au total, Djokovic s’est imposé à 30 reprises, contre 28 victoires pour Nadal.

58 matches à ce jour, 59 dès ce mardi soir. C’est un «head to head» record dans l’histoire du tennis. À titre de comparaison, Roger Federer a affronté Djokovic à 51 reprises (2e rang de l’histoire au classement des face-à-face), et Nadal 41 fois «seulement» (3e rang).

Le 59e bras de fer entre «Djoko» et «Rafa» promet donc d’être chaud ce mardi soir. Pour se mettre l’eau à la bouche, retour sur cinq des plus grands affrontements qui ont opposé ces deux monuments en Grand Chelem.

US Open 2011, finale: Djokovic gagne 6-2 6-4 6-7 6-1

Cinq ans après leur première confrontation, c’est déjà la 29e fois que Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouvent face à face, mais la troisième fois seulement en finale de Grand Chelem. Les deux hommes se rendent coup pour coup, et les échanges sont souvent épiques. Ce jour-là, Nadal perd son service à 12 reprises, Djokovic seulement 6 fois. Djokovic est vraiment au sommet de son art. Nettement supérieur à l’Espagnol sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows, le Serbe s’impose en quatre manches.

Open d’Australie 2012, finale: Djokovic gagne 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5

Troisième victoire consécutive pour Djokovic face à Nadal en finale d’un Majeur, après Wimbledon et l’US Open 2011. On assiste à Melbourne à un bras de fer d’anthologie. D’ailleurs, ce sera la plus longue finale de Grand Chelem de l’histoire (5 heures et 53 minutes). Djokovic, qui avait déjà dû batailler cinq sets contre Andy Murray en demi-finale, deux jours plus tôt, trouve les ressources nécessaires pour tenir le choc face au Majorquin. Il s’impose en cinq manches, 7-5 au 5e set.