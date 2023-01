city trip: 5 destinations méconnues parmi les moins chères d’Europe

Athènes, Lisbonne et Prague figurent en bonne place dans les destinations européennes les plus abordables. Pourtant, il existe d’autres autres villes, loin du tourisme de masse , qui regorgent de trésors sans avoir besoin de dépenser beaucoup d’argent. Le magazine «Condé Nast Traveller» a analysé les données les plus récentes sur les city trips les moins chers d’Europe pour 2023. En voici cinq parmi les plus méconnues.

Klagenfurt, Autriche

Klagenfurt se situe dans un cadre grandiose, au bord du Wörthersee. Pexels Eitan Rudinsky

Sur la rive est du Wörthersee entouré de montagnes, Klagenfurt offre un paysage à couper le souffle. Bonne nouvelle, la ville est aussi l’une des plus abordable d’Autriche. Une glace dans la gelateria Tutti Frutti coûte l’équivalent de 1 fr. 50. Sinon le marché de producteurs sur la Benediktinerplatz est l’endroit idéal pour dénicher des produits locaux et bon marché pour le repas de midi. Privilégiez le mois de juin, qui est la période la moins chère, avant que les foules estivales n’arrivent.

Tbilissi, Géorgie

La capitale géorgienne se distingue par son architecture hétéroclite. Pexels Clive Kim

Longeant la rivière Koura, enjambée du futuriste Pont de la Paix, et entourée de montagne, la capitale géorgienne se distingue par son hétéroclite. Pour se loger, il n’y a que l’embarras de choix, de nombreux hôtels ayant ouvert ces dernières années, comme le joli Guest House Lile, qui propose des chambres doubles à partir de 60 francs la nuit. Les gourmets se délecteront avec des khachapuri, un pain levé fourré de fromage et d’œufs) du Machakhela, dès 3 francs.

Kaunas, Lituanie

Kaunas peut se découvrir depuis le haut de la colline d’Aleksoto, accessible en funiculaire. Pexels Erika Žigutytė

Si la capitale, Vilnius, figure depuis longtemps en tête des listes des lieux de vacances bon marché, Kaunas, à l’ouest, est encore moins chère. Désignée comme l’une des capitales européennes de la culture 2022, Kaunas organise son festival annuel CityTelling, de juillet à novembre. Celui-ci accueille une grande variété de spectacles et d’expositions (la plupart gratuits) qui mettent en avant le patrimoine juif de la ville. Pour prendre de la hauteur, le funiculaire de la colline d’Aleksoto ne vous coûtera que quelques euros. La meilleure affaire de la ville? Les spurgos (des beignets) de Spurginė à moins d’un euro pièce.

Berat, Albanie

Berat est surnommée la ville aux mille fenêtres. Pexels Klajdi Cena

Ville accrochée à la montagne, Berat est surnommée la ville aux mille fenêtres. Elle se distingue par ses maisons ottomanes blanches, qui abritent de nombreux hôtels et maisons d’hôtes, ainsi que ses églises byzantines et ses mosquées ottomanes. Les rues pavées et escarpées mènent à un château du XIIIe siècle (entrée libre). Pour les fans de randonnée, le mont Tomor, qui culmine à une altitude de 2416 mètres, abrite à son sommet le sanctuaire Bektashi. Pour les amoureux de la nature, les cascades de Bogova se trouvent également près de la ville.

Riga, Lettonie

La maison des Têtes Noires, près de la cathédrale St Peters dans la vieille ville de Riga. Getty Images/iStockphoto