A quelques heures de vol: Cinq destinations qui sentent déjà bon l’été

Vous en avez assez du froid et des caprices de la météo et avez hâte d’être en été pour sentir les rayons du soleil réchauffer votre peau? Alors pourquoi ne pas échapper aux dernières semaines de grisaille hivernale en entreprenant un voyage dans le sud, notamment dans l’une de ces cinq destinations, à six heures de vol maximum?

Pour les voyages en solitaire: La Gomera

En hiver, de nombreux touristes se rendent aux îles Canaries, connues pour leur climat tempéré tout au long de l’année. Mais pourquoi ne pas prévoir un voyage à La Gomera au lieu de toujours se rabattre sur les îles de la Grande Canarie ou de Ténérife? La plus sauvage et la plus authentique des îles Canaries marque des points dès le mois de mars avec des températures supérieures à 22°C.

C'est donc le moment idéal pour découvrir les forêts de l'île, les petits villages de pêcheurs ainsi que la capitale colorée de l'île, San Sebastián de La Gomera, en dehors de la haute saison estivale. L'île convient en particulier aux personnes qui souhaitent partir par leurs propres moyens, que ce soit à vélo, en randonnée ou en voiture.

Temps de vol depuis Zurich: Quatre heures de vol à destination de Ténérife, puis environ une heure de ferry vers La Gomera.

Pour les explorateurs: les émirats de Ras el Khaïmah et de Charjah

Les Émirats arabes unis sont des destinations de vacances très appréciées, surtout pendant les mois d’hiver. Ce n’est pas étonnant avec des températures moyennes avoisinant les 27°C et neuf heures d’ensoleillement par jour.

En dehors de Dubaï et d’Abu Dhabi, d’autres émirats séduisent par leurs plages paradisiaques et leurs paysages désertiques et ce, à des prix nettement plus bas. Les émirats de Ras el Khaïmah et de Charjah sont considérés comme des coins secrets. Dans ce paradis de la plage, les touristes sont accueillis par des vieilles villes historiques, des musées, des courses de chameaux, des parcs d’attractions et des palais.

Temps de vol depuis Zurich: environ six heures de vol jusqu’à Dubaï, puis 1h45 de voiture jusqu’à Ras el Khaïmah ou 1h15 jusqu’à Charjah.

Pour passer d’île en île: le Cap-Vert

Sal forme, avec 14 autres îles situées au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, l’archipel volcanique du Cap-Vert. Les kilomètres de plages de sable blanc et les températures douces font de ces îles une destination de vacances idéale dès le mois de mars.

Que vous soyez amateur ou amatrice de baignade, de randonnées sur les volcans, de plongée ou de kitesurf, le Cap-Vert a de quoi satisfaire presque tout le monde.

Temps de vol depuis Zurich: six heures de vol jusqu’à l’île de Sal.

Pour les fans de culture: la Jordanie

De l’ancienne cité antique de Pétra au désert du Wadi Rum, en passant par l'ambiance jet-set de la ville ensoleillée d'Aqaba, au bord de la mer Rouge, un circuit en Jordanie vous plongera dans un autre monde. À partir du mois de mars, le royaume séduit par ses températures douces qui rendent le tourisme agréable.

La cuisine jordanienne, pleine de spécialités orientales, est un autre point fort. Nous nous sommes rendus sur place en novembre et avons testé un hôtel à bulles en plein désert.

Temps de vol depuis Zurich: 4 heures pour atteindre Amman et cinq heures jusqu’à Aqaba.

Pour les familles: la Crète

Dès la fin mars, la saison printanière démarre doucement en Crète. Même s’il fait peut-être encore un peu trop frais pour la baignade, l’ambiance grecque de l’île est fort appréciable, tout comme ses températures agréables.

La plus grande des îles grecques est idéale pour les familles avec enfants et propose toutes sortes d'excursions, même en dehors de la haute saison.

Temps de vol depuis Zurich: 2,5 heures pour atteindre la Crète.