Malade en vacances: 5 destinations touristiques qui risquent de vous rendre malade

Nous sommes nombreux à connaître cette situation où l’on est en vacances et où on a subitement mal au ventre. L’estomac fait des siennes, on a de la fièvre et on tombe malade. Dans le meilleur des cas, cela ne dure pas plus d’un jour, mais cela peut aussi vite «gâcher» les vacances et nous obliger à aller à l’hôpital à l’étranger. Selon la région, cela peut être vraiment grave, avec des maladies comme le paludisme ou la dengue.

Une étude réalisée par Forbes Advisor a révélé quelles destinations touristiques dans le monde présentent un risque particulièrement élevé de tomber malade. Pour ce faire, plus de deux millions de messages sur les forums de voyage ont été analysés sur base de mots-clés tels que «salmonelle», «gastroentérite», «E. coli» et «intoxication alimentaire». Le «Forbes Advisor Travel Bug Index» répertorie les destinations présentant le plus grand risque de maladie sur une échelle de 0 à 100. Plus le nombre de points est élevé, plus les touristes sont susceptibles de tomber malades.

Punta Cana, en République dominicaine

Avec un score de plus de 90, la République dominicaine est non seulement LA destination de rêve dans les Caraïbes, mais également le pays où l’on est le plus susceptible de tomber malade, selon l’étude. Près d’un voyageur sur dix y est déjà tombé malade pendant ses vacances. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) met également en garde. Les moustiques peuvent y transmettre le paludisme, le chikungunya, la dengue ou encore le virus Zika. Il y est également fortement déconseillé de boire l’eau du robinet.

Charm el-Cheikh, en Égypte

Le paradis des plongeurs au bord de la mer Rouge arrive en deuxième position, avec un score total de 83,5. Les complexes hôteliers proposant des formules «all inclusive» sont également très appréciés des touristes. Bien qu’il n’y ait pas de risque de paludisme dans ce pays africain, il est tout à fait possible d’y faire une gastroentérite. Selon l’étude, près de 11% des voyageurs se plaignent d’y avoir eu une intoxication alimentaire, par exemple. Il est donc conseillé d’y consommer uniquement des aliments bien cuits et d’éviter de boire l’eau du robinet.

Sal, au Cap-Vert

L’île de Sal, qui fait partie de l’archipel du Cap-Vert, est très appréciée des touristes. Elle est baignée par des eaux cristallines et bénéficie de 350 jours d’ensoleillement par an. Or, de nombreux voyageurs déclarent y être tombés malades pendant leurs vacances. Dans le classement général, l’île réalise un score de 70,6. Plus de 11% des voyageurs y ont attrapé quelque chose. Il n’est pas exclu de contracter la malaria au Cap-Vert, pas moins que la dengue ou le virus Zika. Il ne faut en aucun cas y boire l’eau du robinet.

Playa del Carmen, au Mexique

La station balnéaire de Playa del Carmen, située dans le Golfe du Mexique, est connue pour ses magnifiques plages de sable fin. Ce lieu marque 63,8 points au classement. La encore, le risque de maladies transmises par les moustiques telles que la malaria, le chikungunya, la dengue, la leishmaniose et le virus Zika est élevé. Il ne faut pas boire l’eau du robinet.

Cabo San Lucas, au Mexique