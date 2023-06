Organisation: 5 erreurs à éviter lors de la réservation de vos vacances

Vous pensez être un(e) vrai(e) pro quand il s’agit de réserver des vacances? À moins que vous ne soyez complètement dépassé(e) lorsqu’il est question d’organiser un séjour? Quelle que soit votre situation, ces cinq conseils vont vous aider à optimiser vos réservations.

Comment organisez-vous vos vacances? Je confie toujours cette tâche à une agence de voyages. Je prévois et gère tout dans les moindres détails. J’improvise toujours à la dernière minute. Il est déjà arrivé que mes vacances soient gâchées à cause d’une mauvaise organisation. Je passe toujours mes vacances à la maison.

1. Réservez directement sur le site de l’hôtel

Si vous passez par un site de réservation tiers pour réserver vos vacances et que tout se passe comme prévu, vous n’aurez en principe pas de souci. Mais cela peut vite devenir problématique en cas de changement, d’annulation ou autres. En effet, les sites tiers doivent alors jouer le rôle intermédiaire, ce qui peut souvent compliquer et ralentir la communication et les éventuels remboursements.

Divers sites offrent la possibilité de réserver un séjour, mais pour être sûr, rien de tel que de réserver son hébergement directement sur le site de l’hôtel. PEXELS/VLADA KARPOVICH

En revanche, en réservant directement auprès de l'hôtel, vous avez un interlocuteur direct en cas de questions ou de soucis. De plus, de nombreux hôtels garantissent le meilleur prix en cas de réservation directe sur leur site et disposent de programmes de récompenses qui vous permettent de bénéficier d'avantages, selon les cas.

2. Vérifiez le prix total

Si vous vous êtes fixé un budget par nuitée, il est important de garder à l’esprit que des frais et taxes supplémentaires peuvent venir s’ajouter au montant total.

En omettant d’inclure d’éventuels frais et taxes, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises. PEXELS/ANNA NEKRASHEVICH

Ces taxes et frais n’apparaissent souvent que tout à la fin et pourraient faire en sorte que le montant total dépasse le budget initial que vous vous étiez fixé. Sur place, il se peut en outre que vous deviez encore payer une taxe de séjour touristique perçue par la métropole ou la région de votre séjour.

3. Revérifiez le lieu, la date et l’heure

Le conseil suivant semble a priori évident et pourtant, on n’est jamais à l’abri de faire de petites erreurs au moment de procéder à la réservation. Celles-ci peuvent être facilement évitées lorsqu’on se relit. Vérifiez bien la date (sans oublier l’année) de votre réservation et le lieu de l’hôtel.

Mieux vaut deux fois qu’une: repassez en revue toutes les données de votre réservation avant de la finaliser. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

C’est un grand classique, mais s’il existe un décalage horaire avec le pays de votre destination, assurez-vous de bien saisir les bonnes dates. Il en va de même avec les vols. Mieux vaut vérifier une deuxième fois et s’assurer que l’avion décolle bel et bien à 7 heures du soir et non à 7 heures du matin, alors que vous êtes encore tranquillement en train de dormir.

4. Payez par carte de crédit

Paiement en espèces, par carte de débit ou de crédit… Même s'il est aujourd'hui courant d'indiquer le numéro de sa carte de crédit lors de la réservation d'un hôtel, vous vous demandez peut-être parfois si c’est la meilleure solution. En fonction du type de carte de crédit, celle-ci ne sert pas uniquement de moyen de paiement, mais peut également inclure une assurance ou des offres de voyage et présente l’avantage de pouvoir être rapidement bloquée en cas de vol ou de perte.

En voyage, la carte de crédit est un moyen de paiement sûr. PEXELS/ANDREA PIACQUADIO

Avec une carte de débit, vous pourriez éventuellement avoir le problème de ne pas disposer de suffisamment de crédit pour pouvoir verser une caution à l’hôtel.

5. Sur place, demandez un surclassement

Faites-vous partie de ces chanceux(ses) qui se sont déjà vu proposer, comme par magie, un surclassement en classe affaires dans l’avion ou une suite à l’hôtel? Ou espérez-vous toujours? Pour y remédier, ou du moins tenter d’y remédier, rien de plus simple.

Avez-vous déjà pensé à demander un surclassement lors de votre enregistrement à l’hôtel? PEXELS/HELENA LOPES

En effet, de nombreux hôtels sont disposés à vous attribuer une chambre dans une catégorie de prix supérieure lors de l’enregistrement. À condition, bien sûr, que vous le demandiez gentiment et qu’ils aient des disponibilités. Demander ne coûte rien. Au mieux, vous aurez droit à un surclassement.