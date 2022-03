CONSEILS D’EXPERT - 5 erreurs courantes en matière de décoration intérieure

Vous venez peut-être d’emménager dans votre tout premier appartement ou n’êtes pas tout à fait satisfait(e) de son aménagement et souhaitez y apporter des modifications. Il est très facile de faire des faux pas en décoration intérieure, surtout quand on est novice en la matière. Nous avons demandé à Michael Werner, propriétaire de la boutique Spectroom, dans le canton de Zurich, quelles étaient les erreurs les plus courantes.

Erreur n° 1: le mélange sauvage de styles

Il existe une multitude de styles de décoration intérieure, du boho chic au maximalisme en passant par le midcentury modern. Si l’on ne définit pas de style, on peut vite arriver à une sensation de chaos. «C’est une erreur fréquente que nous constatons presque au quotidien! Les gens achètent des meubles dans différents showrooms ou sur Internet, sans les coordonner», dit-il. Une fois que tout se trouve dans le logement, ils s’aperçoivent que rien ne va ensemble. «Il faut définir un style et s’y tenir, surtout quand on est novice», explique Michael Werner.

Erreur n°2: un éclairage froid

«Même bien aménagé, un intérieur peut manquer d’harmonie et d’esthétisme s’il est mal éclairé», explique Michael Werner. Depuis que les LED sont devenues la norme, de plus en plus de personnes ont du mal à trouver l’éclairage parfait. «Les LED sont un peu les arbres qui cachent la forêt. Les possibilités sont si nombreuses que l’on finit souvent par utiliser les ampoules livrées avec la lampe», dit-il. Or, il s’agit généralement d’une lumière froide. «Alors qu’une lumière froide est parfaitement adaptée pour une cuisine, par exemple, une lumière chaude est mieux adaptée pour un salon, car elle procure une ambiance plus chaleureuse. De plus, je recommanderais les LED «dim to warm», qui diffusent une lumière plus chaleureuse au fur et à mesure que l’on réduit l’intensité lumineuse. Cela change tout», précise le professionnel.

Erreur n°3: ne pas avoir une idée claire du résultat final

Comme pour le mélange de styles, le mélange de matières n’est pas non plus facile à maîtriser: «Trop de matières différentes donnent vite une impression de chaos et de dépareillé», dit Michael Werner en ajoutant: «Nous réalisons des moodboards pour nos clients, je le recommande vivement». On peut y coller des photos de meubles, des échantillons de tissus et autres, et voir comment tout s'accorde. «Cela aide à créer un style homogène ou un concept de couleurs et à l'appliquer».

Erreur n° 4: des tapis trop petits

Le choix du bon tapis nécessite également un peu de planification. «Si le tapis est trop petit, notamment s'il est moins large que le canapé qui repose dessus, on a vite l'impression d'avoir voulu économiser au mauvais endroit», explique Michael Werner. La taille du tapis est cruciale et ne dépend pas seulement de la taille de la pièce, mais aussi de tout ce qui doit reposer dessus: «Le tapis doit être assez grand pour que tous les meubles puissent y tenir entièrement ou au moins partiellement. Dans le salon, par exemple, cela signifie qu'il faut y mettre non seulement le canapé et la table basse, mais aussi les deux fauteuils faisant partie du même ensemble», explique Michael Werner.

Erreur n° 5: des chaises et une table à manger dépareillées