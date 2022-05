soin des pieds: 5 étapes pour retrouver de jolis pieds au printemps

Le visage est volontiers gommé, crémé et soigné, mais les pieds sont souvent oubliés, surtout pendant les mois d’hiver. Lorsque le thermomètre remonte, ils devraient pouvoir profiter du soleil, mais trois mois de négligence laissent des traces. Il faut donc trouver un programme d’urgence. Voici ce qu’il faut faire pour retrouver de jolis pieds.

1. Tout est dans la préparation

Pour des soins des pieds efficaces, il faut (sans surprise) avoir des pieds propres. Un bain de pieds est donc tout à fait logique. Il est aussi possible d’y ajouter quelques ingrédients bienfaisants: dissoudre une cuillère à soupe de miel, deux cuillères à soupe d’huile d’olive et 150 ml de lait dans de l’eau chaude pour se détendre pendant une quinzaine de minutes.

2. Éliminer les peaux mortes

Les talons et autres zones cornées peuvent être traités à l’aide d’une pierre ponce ou d’une lime à callosités. Il est aussi possible d’utiliser des chaussettes pour enlever les callosités. Après le traitement, il faut sept jours pour que la couche supérieure de la peau se détache complètement des pieds et que la peau inférieure, douce comme celle d’un bébé, apparaisse.