Guatemala : 5 ex-paramilitaires condamnés pour les viols de femmes autochtones

Les victimes, de l’ethnie achi, avaient été violées à plusieurs reprises dans les années 1980.

Les condamnés sont les frères Benvenuto et Bernardo Ruiz, âgés de 63 et 57 ans, et trois hommes de la famille Cuxum: Damian (67 ans), Gabriel (60 ans) et Francisco (66 ans). Les cinq hommes ont écouté le verdict en visioconférence depuis la prison d’une caserne de la capitale où ils sont détenus.