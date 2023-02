5 expériences inoubliables avant que la neige n’ait fondu en Suisse

Les températures sont extraordinairement élevées pour la saison. La neige n’a toutefois pas encore disparu des Alpes suisses et il est encore temps d’en profiter. En marge du ski et du patinage, voici cinq activités sensationnelles à tenter avant la fin de l’hiver.

Pêche miraculeuse sur le lac de Sils

Un restaurant fournit le matériel nécessaire. Silvano Zeiter/Suisse Tourisme

Imaginez une surface immaculée de 4,1 km² où quelques petites îles sont prisonnières de la glace. Tout autour, un cirque montagneux. Vous êtes sur le lac de Sils, dans les Grisons. À l’instar des lacs de Saint-Moritz et de Silvaplana, pas loin de là, celui-ci gèle en hiver et il est possible de le traverser à pied. On peut même pêcher en louant le matériel adéquat au Murtaröl, restaurant spécialiste du poisson. Son propriétaire vous confiera qu’il est extrêmement rare d’extirper une truite ou un omble chevalier des eaux voisines. En fait, L’activité, propice au pique-nique, est, avant tout, méditative et contemplative.

Il faut s’armer de patience et avoir de la chance pour attraper une proie, après avoir creusé un trou avec une tarière. Silvano Zeiter/Suisse Tourisme

Avec des chiens de traîneau en Valais

Violaine Grau et ses huskys, à Morgins. Sylvain Cochard/RDDM

«Une fois les chiens en action, vous expérimentez cette incroyable sensation de vivre un moment hors du temps, dans un paysage magnifique, avec le Lac de Morgins et les montagnes en arrière-fond.» Violaine Grau conduit sa meute, le Team des loups du Val de They. La conduite d’attelage, appelée mushing, n’est pas une activité touristique, mais un sport à part entière. Voilà pourquoi, l’experte propose notamment des offres telles que le «simple» baptême ou l’initiation à cette pratique. Dans tous les cas, c’est la relation de l’humain et de l’animal qui est privilégiée dans ce contexte. «Cette activité se veut familiale et ludique. Chacun y trouve son plaisir, soit comme passager assis sur le traîneau ou comme handler ou au contact de mes adorables chiens à la ligne d’attache», assure la Valaisanne.

Lire notre article: Excursion avec des chiens de traîneau dans les Alpes valaisannes

L’activité convient aussi aux enfants. Sylvain Cochard/RDDM

Resto japonais étoilé sur les pistes

The Japanese by the Chedi Andermatt est perché à 2376 mètres d’altitude. The Chedi Andermatt

Dominik Sato et Fabio Toffolon sont jumeaux et l’un après l’autre ont été nommés Chef suisse de l’année par le Gault & Millau. Ce lundi, on a appris que les cuisiniers, âgés de 33 ans, ont été nommés conjointement à la tête des deux restaurants japonais du Chedi, à Andermatt, dans le canton d’Uri. Les établissements sont tous deux gratifiés d’une étoile Michelin. Celui qui se trouve sur les pistes de ski à 2376 m (accès direct en télécabine), The Japanese by the Chedi Andermatt, a reçu cette récompense en 2021. Il est unique en son genre, en Suisse. On y déguste des sushis et des plats d’une infinie délicatesse, dans un cadre épuré. La terrasse, elle, offre une vue imprenable sur les montagnes quand le soleil brille.

Le cadre épuré accueille les clients qu’ils soient skieurs ou simplement montés là pour se sustenter. The Chedi Andermatt/Roland Halbe

Excursion sur le glacier de Fee

Les participants encordés évoluent sur la glace avec des raquettes aux pieds. Saastal Tourismus

Voici une expérience qui, sur les images, semble extrême. Aux confins du monde. En réalité, on accède facilement au glacier de Fee depuis Saas-Fee, grâce aux remontées mécaniques. Si on ne dispose pas de son propre matériel, on le loue dans un commerce de la station valaisanne. Aucune condition physique particulière n’est nécessaire pour s’aventurer, raquettes aux pieds, dans ces méandres de glace séculaire. Le groupe, guidé et sécurisé, par un pro, évolue tranquillement durant 4 heures en ombre et soleil. Les photos prises à la volée (dont l’une par une webcam d’altitude) vous permettront de faire croire à votre entourage que vous êtes de la trempe des grands explorateurs.

Suivez le guide! Saastal Tourismus

Dormir dans un igloo face au Cervin

L’entrée principale du plus grand igloo qui abrite des chambres, des suites et un restaurant à fondue. Emmanuel Coissy

La société Iglu-Dorf exploite plusieurs hôtels éphémères en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Les trois situés dans notre pays se situent à Gstaad (BE), à Klosters (GR) et à Zermatt (VS). Ce dernier bénéficie sans conteste de la vue la plus convoitée puisqu’il fait face au Cervin. Comme son nom l’indique, l’établissement est constitué d’igloos. Un grand composé de plusieurs chambres, de suites et d’un restaurant (menu unique: la fondue). Deux suites indépendantes, chacune pourvue d’un jacuzzi privé, sont bâties tout à côté. En comptant, quelques cabanes chauffées où l’on boit des verres et où l’on joue, l’ensemble ressemble à un hameau à 2727 m d’altitude au milieu des pistes de ski. Comme la température est de 0°C dans l’igloo, des sacs de couchage résistants à -40°C sont fournis à la clientèle. Au réveil, les chanceux profitent des lieux pour eux seuls avant que le train et les remontées mécaniques ne commencent leur ballet.

Lire notre article: Ça n’est pas si angoissant de dormir dans un igloo