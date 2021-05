Journée de la bonne action - 5 films qui vont te donner envie de changer le monde

Certains aident les autres, sauvent la planète ou font preuve d’altruisme et de tolérance. Une fois que tu auras vu ces histoires, tu ne seras plus la même personne. C’est garanti!

Voici cinq films dont le message te touchera sûrement. Ils parlent de protection du climat, de biodiversité, de bonnes actions et d’acceptation. Blockbusters ou docus indépendants, il y en a pour tous les goûts.

1. «Batkid Begins»

Miles a 5 ans et est le plus grand des fans de Batman. Quand on lui diagnostique une leucémie, il fait part de son vœu le plus cher à la fondation «Make-A-Wish»: déguisé en mini-Batman, il rêve de passer une journée en compagnie du vrai super-héros à chasser les méchants Sphinx et Pingouin dans les rues de San Francisco et ainsi «sauver» des vies. L’action prend alors des proportions hallucinantes. Des milliers de gens jubilent à leur passage, l’ancien président des États-Unis Barack Obama félicite le garçon et les messages du monde entier affluent sur les réseaux sociaux pour l’encourager. Regarder ce film sans avoir les larmes aux yeux, c’est ne pas avoir de cœur. L’union fait la force!

2. «Wonder»

A u ggie (Jacob Tremblay) est un marginal. Il est défiguré à cause d’une anomalie génétique. De peur des moqueries, il est scolarisé à la maison. Mais quand il atteint l’âge de 10 ans, ses parents décident de l’envoyer à l’école. Là, il apprend à surmonter les difficultés, à vivre avec son apparence et trouve l’acceptation qu’il a toujours recherchée.

«Wonder» parle aux sentiments car c’est un véritable plaidoyer pour la tolérance. Même la superstar Julia Roberts, qui joue le rôle de la mère de Auggie, a tiré une vraie leçon de ce film: «L’important dans la vie, c’est ce qu’il y a en chacun de nous. Car c’est la seule chose que nous pouvons contrôler. C’est ça, notre superpouvoir à tous», a-t-elle confié dans une interview.

3. «I Am Greta»

C o mment une écolière de 15 ans, seule avec une pancarte attirant l’attention sur l’urgence climatique est devenue la cheffe de file du mouvement mondial «Fridays For Future». Aujourd’hui, Greta Thunberg est une icône, récompensée d’un prix Nobel alternatif et désignée personnalité de l’année par «Time Magazine». Le documentaire «I Am Greta» raconte son parcours. A l’époque, sa question était aussi simple qu’urgente: «Si vous ne vous préoccupez pas de mon avenir sur cette planète, pourquoi devrais-je me préoccuper de mon avenir en allant à l’école?» Le film démontre qu’une seule personne peut en motiver des millions d’autres à changer le monde. L’histoire inspirante de cette jeune Suédoise est un must-see!

4. «The Ultimate Gift»

Quand son grand-père meurt, le jeune et égoïste Jason (Drew Fuller) reçoit un héritage monstrueux. Mais pour toucher les 100 millions de dollars que lui laisse son aïeul, il doit accomplir 12 tâches. Leur point commun: Jason doit aider les autres. C’est ainsi qu’il fait la rencontre d’Emily (Abigail Breslin), atteinte d’un cancer.

Au moment de recevoir son argent, Jason est devenu une toute autre personne. Au lieu de garder son pactole pour lui tout seul, il en fait don à une clinique. Cette bonne action lui apporte bien plus que l’argent de son défunt grand-père n’aurait pu lui offrir. Le message: la charité paie, et pas que financièrement.

5. «David Attenborough: A Life on Our Planet»

Dans le documentaire «A Life on Our Planet», le naturaliste David Attenborough, 94 ans, raconte à renfort d’images à couper le souffle les changements édifiants qu’il a observés sur notre planète.

Le film illustre de manière impressionnante les dommages subis par la nature en l'espace d'une vie. A la fois avertissement sinistre et manifeste inspirant, «A Life on Our Planet» ne te laissera pas de marbre. Après l’avoir vu, tu regarderas le monde qui t’entoure différemment.