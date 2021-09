Vacances en suisse - 5 hôtels où passer un séjour de rêve cet automne

Tremondi à Quinten

Dix minutes en bateau. Telle est la durée de la traversée du lac de Walenstadt de Murg à Quinten, dans le canton de Saint-Gall. C’est là que se trouve Tremondi , une maison d’hôtes qui séduit par sa cuisine de brasserie moderne et ses chambres au design nordique. Ce village situé au pied des Churfirsten bénéficie d’un microclimat méditerranéen grâce auquel poussent des vignes et des palmiers.

Bürgenstock

À l’automne, la brume tapisse le lac des Quatre-Cantons et, de façon spectaculaire, rampe le long des rochers. Le funiculaire transperce la nuée pour que les voyageurs puissent, au sommet, jouir du soleil. C’est là-haut que se trouve le Bürgenstock , un resort de luxe. Il faut admirer ce panorama si possible depuis la piscine suspendue. À défaut de dormir dans l’un des hôtels, on peut manger dans l’un des restos.

Hôtel Cloître sur l’île Saint-Pierre

L’adorable hôtel Cloître se situe dans un écrin de verdure au beau milieu du lac de Bienne. Ses chambres baignées de lumière ravissent la clientèle. On y déguste des spécialités régionales et le vin de la propriété. L’île Saint-Pierre est une réserve naturelle interdite au trafic. À défaut d’y aller à pied, on peut y arriver par bateau depuis Cerlier ou depuis Bienne.

Grimsel Hospiz

À l’hôtel Grimsel Hospiz , passé et modernité font bon ménage. De fait, c’est là que se trouvait, en 1142, la première auberge de Suisse mentionnée comme telle. Premier établissement d’Europe chauffé à l’électricité, il fit fureur en 1932. Il a été entièrement rénové entre 2008 et 2010. Sa situation au-dessus d’un lac artificiel et son offre culinaire plaident en sa faveur.

Hôtel Fex