Voici une sélection de coiffures rapides et faciles à réaliser pour le soir du 24 décembre.

Accessoires

Demi-queue

Une demi-queue au sommet de la tête et un gros chouchou: c’est tout ce qu’il vous faut! Pour un look 90s, on laisse deux mèches sur le devant, comme la parisienne Clara Berry, coiffée par Laurie Zanoletti.