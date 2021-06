Cuisine de saison - 6 idées pour apprêter la rafraîchissante pastèque

Ce n’est pas vraiment un fruit de chez nous, la pastèque. Et pourtant, c’est sacrément bon. Juste en tranches, bien fraîches, ça désaltère les jours de chaleur. Mais on peut aussi et surtout la cuisiner.

En salade

Arrosée juste d’un trait d’huile d’olive et assaisonnée de sel et de poivre, la pastèque marche très bien en salade. N’hésitez pas à la joindre à vos salades de tomates - mozzarella, ou feta. En gros dés, crue ou juste grillée quelques instants au barbecue, elle apporte une texture agréable et une touche sucrée vraiment agréable. Les herbes lui vont aussi, que ce soit du basilic, du thym ou du romarin. On peut aussi la mélanger à l’avocat, pour une salade qui a du pep et à des graines diverses toastées pour une note croustillante. Ou, comme sur la photo ci-dessus, à un mélange roquette, copeaux de parmesan et bacon.

En soupe froide

La meilleure soupe froide de l’été, c’est bien entendu le gaspacho. Eh bien soyez heureux, car il est possible d’y mettre de la pastèque! Avec un piment émincé en lieu et place des poivrons et des oignons, des tomates bien sûr et du concombre, votre gaspacho à la pastèque fera des envieux. Il faut toutefois le faire infuser au moins une nuit, avec tous les légumes en morceaux, du sel, du poivre, un trait d’huile d’olive et de vinaigre de vin rouge ou de Sherry. Et le jour-J, on mixe, on rectifie l’assaisonnement et on sert avec de la feta juste émiettée et, pourquoi pas, un trait d’huile de ciboulette ou de basilic.

En pickles

Pourquoi jeter l’écorce de la pastèque? On peut la préparer en pickles. C’est délicieux! On coupe l’écorce en morceaux puis on va la faire dégorger au sel durant une nuit. Le lendemain, on va rincer les morceaux et les bouillir environ 10 minutes dans de l’eau. On rince à nouveau. Puis on va infuser du vinaigre de vin blanc avec une dizaine de clous de girofle et un huitième de bâton de cannelle, du sucre et un peu d’eau en portant le tout à ébullition quelques minutes. On passe ce jus vinaigré et on y immerge nos couennes de pastèque. On porte à ébullition et on met en pot, qu’on va stériliser dans un bain-marie environ 5 minutes. On refroidit et c’est prêt. À manger tout de suite ou dans les moins qui viennent.

C’est aussi possible de vinaigrer la chair de la pastèque, mais dans ce cas, on va plutôt le faire à la minute, en versant un vinaigre épicé chaud sur des morceaux qu’on va alors laisser goger quelques minutes, avant de les utiliser pour agrémenter une salade, une raclette (pourquoi pas, il n’y a pas de saison pour la raclette!) ou accompagner une viande grillée.

En granité

Le granité pastèque, c’est un basique, mais qui fonctionne toujours très bien. Idéal comme coup du milieu pour les enfants par exemple ou juste à la paille, au bord de la piscine. La réalisation est toute simple: on mixe la chair de la pastèque avec environ un huitième de sucre glace. On mélange bien le tout. On peut affiner le tout avec un jus de citron et un peu de menthe hachée si on veut. Et on congèle, dans un bac carré. Toutes les heures, on viendra casser les cristaux de glace qui se forment pour faire un granité. Une fois que le tout est congelé et bien brisé en neige de pastèque, on sert.

En cocktail

En limonade ou dans une Tequila Sunrise revisitée, la pastèque s’avère assez bien adaptée aux cocktails. On en gardera que jus, évidemment, sans les pépins. Et peut-être quelques morceaux qu’on aura coupés en jolis dés et congelés pour imiter des glaçons, mais en pastèque.

La pastèque va aussi très bien avec les notes herbacées du gin, la fraîcheur de la vodka. De quoi rafraîchir bien des cocktails.

En pizza

L’avantage de la pastèque, c’est qu’elle a une forme ronde! On peut donc y couper de grandes tranches, de la taille d’une petite pizza. Pour préparer ce met, on va simplement passer au gril une grande tranche de pastèque. Inutile de la cuire longuement, quelques minutes de chaque côté suffisent. Ensuite, on peut y mettre tout ce qu’on désire dessus. Du jambon cru, de la mozzarella, des tomates et de la feta ou même un crumble aux fruits, pour une version sucrée. Tout est possible en somme, votre imagination fera le reste! Et que les puristes se rassurent: ça n’a rien à voir avec une pizza à la pastèque comme certains le font avec de l’ananas!