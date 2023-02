Compléments alimentaires: 5 idées reçues sur les protéines et le développement musculaire

Pour gagner en muscles, il faut un apport en protéines, et en grande quantité. À moins que ce ne soit pas le cas. En matière de développement musculaire et de protéines, les avis sont partagés. Nous avons posé la question à Nadia Bächli, conseillère en psychonutrition.

Nadia Bächli est entraîneur sportif et de bootcamp certifiée et conseillère en psychonutrition. DR

1. Plus l’apport protéiné est important, plus on prend du muscle

Oui est non. Il est clair que si l’on veut prendre du muscle, il est indispensable de consommer des protéines. Nadia Bächli, experte en fitness, recommande «un gramme de protéine par kilo de poids corporel. L’apport journalier en protéines d’une personne de 80 kilos sera donc de 80 grammes». Les protéines seront par ailleurs mieux assimilées par l’organisme si leur prise est répartie sur l’ensemble de la journée. «Ça n’a donc pas beaucoup de sens de manger simplement un gros morceau de viande tous les soirs», dit Nadia Bächli. En revanche, il est, par exemple, bon de prendre un en-cas protéiné juste après une séance de sport pour nourrir les muscles.

En principe, il convient de consommer un gramme de protéine par kilo de poids corporel. Unsplash/Mike Von

Gare toutefois à l’excès de protéines, susceptibles d’entraîner des troubles rénaux. «Cela dit, il faut déjà consommer énormément de protéines pour que cela se produise», explique la nutritionniste. Consommer trop de compléments alimentaires protéinés, notamment sous forme de shakes, augmente néanmoins le risque.

2. Tous les produits protéinés sont sains

Non. Qui dit teneur élevée en protéines ne dit pas forcément sain. «Pour gagner correctement de la masse musculaire, il faut des protéines, mais pour la santé et le poids corporel, il est en général plus important de s’alimenter sainement», explique Nadia Bächli. C’est pourquoi il faut aussi faire attention aux glucides et aux lipides.

Certains produits protéinés sont susceptibles de causer des troubles de la digestion comme des ballonnements. Unsplash/LyfeFuel

Par ailleurs, les boissons, barres et autres crèmes protéinées contiennent souvent des édulcorants, susceptibles de causer des troubles de la digestion comme des ballonnements. Plus la source de protéines est naturelle, mieux elle sera tolérée par le système digestif.

3. Les protéines végétales sont aussi bonnes que les protéines animales

«Il est tout à fait possible d’obtenir une quantité suffisante de protéines à partir d’une source végétale», dit l’experte. Pour autant, cela demande un peu plus d’attention. Les protéines végétales ont généralement une valeur biologique plus faible que les protéines animales et sont donc moins bien assimilées par l’organisme. En combinant différentes sources de protéines végétales, comme par exemple le tofu et le riz, on augmente la valeur biologique.

Il est tout à fait possible d’obtenir une quantité suffisante de protéines à partir d’une source végétale. Pexels/Derick McKinney

C’est pourquoi de nombreuses poudres de protéines végétaliennes contiennent une combinaison de différents types de protéines, comme par exemple les protéines de tournesol, de riz et de soja. «Mais d’autres facteurs tels que la teneur nutritive, l’impact environnemental et les questions éthiques devraient également influencer le choix d’une source de protéines particulière».

4. Les compléments alimentaires sont indispensables pour gagner du muscle

Non. «Il existe de nombreux aliments naturellement riches en protéines, comme les œufs, le poisson, la viande, le cottage cheese ou les protéines de tournesol, les légumineuses, les graines et les noix, pour n'en citer que quelques-uns», explique l'experte. L'avantage est que ces aliments n'apportent pas seulement des protéines, mais aussi une multitude d'autres nutriments essentiels.

L’avantage d’une alimentation naturellement riche en protéines est qu’elle apporte également d’autres nutriments essentiels. Unsplash/Calvin Shelwell

Les personnes végétaliennes qui manquent de temps pour cuisiner auront cependant tout intérêt à prendre des compléments alimentaires comme les shakes protéinés pour garantir un apport suffisant en protéines. «Il est toutefois important de noter que les compléments alimentaires ne se substituent en aucun cas à une alimentation saine et équilibrée», précise Nadia Bächli.

5. Les protéines contribuent à la perte de poids

Oui, car les protéines favorisent le développement musculaire tout en activant le brûlage de graisses. «À condition qu’elles soient associées à une alimentation pauvre en calories», souligne la nutritionniste. Et il faut savoir que toutes les sources de protéines ne sont pas bonnes si l’on souhaite perdre du poids: certaines ont aussi une teneur élevée en lipides ou en glucides, ce qui peut entraver la perte de poids. «Il est donc conseillé de privilégier les protéines maigres, comme le poulet par exemple», explique-t-elle. «D’autres sources de protéines comme les noix et les graines ont une teneur élevée en lipides et doivent être consommées avec modération pour perdre des calories», ajoute-t-elle. Le fromage a beau être une excellente source de protéines, il est également riche en lipides, ce qui fait qu’il vaut mieux en consommer de façon occasionnelle si l’on souhaite perdre du poids.

Les protéines activent le brûlage de graisses et contribuer ainsi à la perte de poids. À condition de pratiquer régulièrement une activité physique. Pexels/Erika Reyes