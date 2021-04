Shopping - 5 lipsticks pour se faire une bouche rouge baiser

Vous avez dit mémère? Bien au contraire! Le lipstick rouge a les faveurs d’Hermès et de Dolce&Gabbana qui, cette saison, l'ont utilisé pour habiller les lèvres de leurs mannequins. Les nuances oscillent entre la carrosserie Ferrari et l’écarlate. On choisit la sienne en fonction de son humeur et surtout pour avoir bonne mine. Reste enfin à décider si on préfère un fini mat, satiné ou brillant.