Un packaging canon et respectueux de l’environnement, c’est la promesse tenue par ces labels clean. À découvrir sans plus attendre.

Commander ses produits de beauté aux États-Unis en ayant le sentiment qu’aucune offre digne de ce nom n’existe en Suisse: avouons-le, nous l’avons tous fait. Et pourtant, il semblerait que nous ayons tout faux. Voici cinq exemples pour vous en convaincre.

Five



Five. C’est le nom de cette marque de produits de beauté végane dont l’appellation n’a pas été choisie au hasard. En effet, les cinq produits 100% naturels de la gamme contiennent tous cinq ingrédients maximum. On ne retrouve également aucune trace de silicone ou de parabène, que ce soit dans les sérums, les crèmes, les démaquillants ou les huiles pour le visage. La composition est 100% naturelle. Par ailleurs, la marque veille à avoir une empreinte carbone aussi neutre que possible. Ainsi, les produits sont conditionnés dans des bouteilles en verre. Pour les commandes passées depuis la Suisse, Five propose de livrer, sur demande, ses produits dans des emballages réutilisables. On dit bravo! fiveskincare.ch

Ultrasun

Les beaux jours sont de retour et, avec eux, la question de la crème solaire (même s’il faudrait idéalement protéger notre peau du soleil pendant toute l’année) et de ses conséquences sur la faune du lac et celle des fonds marins, notamment. Bonne nouvelle pour nous, la marque suisse Ultrasun a été la première au monde à être désignée comme étant respectueuse des océans, en 2020. Un point à ne pas négliger sachant que de nombreuses crèmes solaires sont composées d’ingrédients nocifs qui détruisent les récifs et la faune. Avec ces produits solaires suisses, nous nous protégeons nous-même mais aussi notre planète. ultrasun.com

Ydentik

Et si vous deveniez nez le temps de créer un parfum qui vous ressemble? C’est le concept proposé par la marque Ydentik dont tous les produits sont conditionnés dans des flacons sans plastique et rechargeables. La marque propose également une sélection de parfums, de soins pour le corps et des accessoires. ydentik.ch

Abhati

«Beauty Rebel with a cause», c’est le credo d’Abhati, une marque suisse de produits pour les cheveux et le corps, qui mélange des ingrédients originaires d’Inde, comme le Moringa, et de chez nous, comme l’Edelweiss. Abhati soutient, par ailleurs, différents projets liés à la protection de l’environnement. abhatisuisse.com

Nooii