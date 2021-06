Conseils - 5 mauvaises habitudes à bannir après le sport

Vous venez de finir votre séance de sport et comptez directement filer sous la douche, avant de vous rendre à une réunion ou à un apéro entre amis? Grave erreur! Voici cinq choses à ne pas faire après l’entraînement, selon Solveig Bethke, coach de fitness sur bodymindshape.com.

1. Enchaîner avec l’apéro

…et boire quelques verres ou se griller des clopes en guise de récompense. «C’est comme de l’autodestruction. Chaque cigarette fumée prive votre corps d’un grand nombre de vitamines et de minéraux», explique Solveig Bethke. Et c’est aussi le cas de l’alcool: «Il empêche d’importants processus de régulation du métabolisme des glucides, des graisses et des protéines de se dérouler.»