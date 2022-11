Equateur: 5 policiers tués par des trafiquants de drogue, état d’urgence régional

Équateur : 5 policiers tués par des trafiquants de drogue, état d’urgence régional

«Je déclare l’état d’urgence dans les provinces de Guayas et d’Esmeraldas, et un couvre-feu à partir de 21 h 00» (02 h 00 GMT), a déclaré le chef de l’État équatorien Guillermo Lasso dans un discours diffusé à la radio et à la télévision. La Constitution permet au président de déclarer l’état d’urgence et faire intervenir l’armée lorsque le pays est confronté à de graves troubles internes.