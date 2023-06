Gastronomie: 5 questions qu’il ne faut surtout pas hésiter à poser au restaurant

«Je reste à votre disposition, si vous avez encore des questions» est une phrase que l’on entend souvent les serveurs prononcer. Mais avez-vous jamais osé leur en poser? Non? Dans ce cas, il est temps de commencer à le faire, car cela peut grandement améliorer votre expérience au restaurant. Dans le cadre de son travail, Hillary Dixler Canavan, critique gastronomique au magazine «Eater», a eu l’occasion de goûter à la cuisine d’innombrables restaurants et ne sait que trop bien ce qui fait la différence. Elle nous révèle quelles sont les questions à poser pour manger comme un vrai gastronome.

1. «Quels plats du moment me suggérez-vous?»

Il est possible d’apporter une autre variante dans la formulation de cette question, notamment: «Quel est le plat favori du chef en ce moment?» ou «Avez-vous un plat favori sur la carte?».

Après tout, le personnel du restaurant est constamment en contact avec les plats et a, selon l’experte, régulièrement l’occasion d’y goûter. Un restaurant digne de ce nom informe son personnel sur ce qui marche bien en cuisine. Dans un bon restaurant, les employés sont par ailleurs souvent les plus grands amateurs des plats.

2. «Quel est le plat qui a le plus de succès sur la carte?»

3. «Manque-t-il quelque chose dans notre commande?»

Vous pouvez également poser la question suivante: «D’après vous, avons-nous encore oublié quelque chose?». Cette façon de faire comporte évidemment un certain risque. Dans le pire des cas, le personnel de service n’aura aucune idée et vous fera gober n’importe quoi. Si, en revanche, vous avez affaire à un personnel compétent, vous serez gratifié(e) d’un vrai bon repas. Selon l’experte, un personnel de salle professionnel sait ce qui peut apporter ce petit plus à une commande, par exemple sous la forme d’un accompagnement spécial.