Sur Instagram et WhatsApp, on s’envoie des mèmes sur notre haine du lundi. Et il y a beaucoup de chansons qui parlent de ce jour de la semaine qui nous tape sur les nerfs, comme «Manic Monday» des Bangles.

Mais comment se fait-il que le lundi soit de loin le plus impopulaire de tous les jours de la semaine? Même si toutes les raisons ne s’appliquent pas à tout le monde, nous en avons rassemblé quelques-unes.

1. Vous n’êtes pas prêt(e)

Si vous streamez des séries le dimanche jusqu’à tard dans la nuit et que vous vous couchez ensuite directement, la nouvelle semaine peut vous bouleverser émotionnellement. Une bonne préparation permet d’éviter cette surcharge. Le dimanche soir, préparez vos vêtements pour le lendemain, consultez votre agenda et notez vos tâches pour la semaine à venir.

2. Votre rythme de sommeil est confus

Si vous avez un travail ou des études qui sont basés sur un rythme classique, avec des week-ends libres, c’est le blues du lundi que vous ressentirez le plus. Le week-end, nous suivons un horaire de sommeil différent de celui de la semaine. Bien sûr, faire la grasse matinée le samedi et le dimanche, ça fait du bien, mais changer nos habitudes de sommeil aussi régulièrement peut nous désorienter et nous rendre plus fatigués et irritables, même si nous dormons suffisamment le lundi matin.

3. Vous en avez fait trop ce week-end

Vous voulez en faire le plus possible pendant vos jours de congé, mais peut-être est-ce trop? Le shopping avec des amis, la visite chez les parents, le sport, un restaurant et le dimanche après-midi, une longue promenade… Certains sont très occupés à planifier des week-ends trop chargés, ce qui est également épuisant sur le plan logistique. Mais beaucoup ne s’en rendent pas compte - ou que lorsqu’ils sont épuisés par le week-end, le lundi matin.

Getty Images/iStockphoto

4. Vous ne vivez que pour le week-end

Pour certains, la semaine est divisée en deux parties: du lundi au vendredi, ils font leur travail ou leurs études, tandis que le samedi et le dimanche sont réservés à tout ce qui fait le bien. Si cela vous semble familier, vous devriez essayer de créer des petits îlots de calme pendant la semaine et vous récompenser. Allez au restaurant le mercredi après le travail, réservez un massage le lundi soir ou faites une petite promenade avant le travail le jeudi matin.

5. Vous laissez les autres vous tirer vers le bas