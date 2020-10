5 raisons qui expliquent pourquoi vos cheveux deviennent gras si rapidement

Le fait que vous ayez les cheveux gras s’explique par une production de sébum du cuir chevelu - et c ’ est fondamentalement une bonne chose et une chose importante. Les glandes sébacées produisent de la graisse qui protège le cuir chevelu contre le dessèchement et rend les cheveux soyeux. Mais si ces glandes en produisent trop, vos cheveux dégoulinent. En changeant quelques habitudes, on peut facilement inverser la courbe.

Vous les lavez trop souvent

Beaucoup de personnes se lavent les cheveux quotidiennement. Et c ’ est là que réside le problème: un lavage trop fréquent des cheveux avec trop de shampoing assèche le cuir chevelu. Du coup, il produit encore plus de sébum, ce qui rend les cheveux gras encore plus vite. Mieux: essayez de vous laver les cheveux un jour sur deux. Les glandes sébacées s ’ habitueront bientôt au nouveau rythme et produiront automatiquement moins de graisse.

Vous êtes toujours en train de les tripoter

Qu e ce soit à cause de votre smartphone, de la pi èce d e monnaie d ans votre po rtefeuille o u du clavier de votre ordinateur , vos doigts sont généralement assez sales. Outre le fait qu ’ il est peu hygiénique de passer constamment ses doigts sales dans ses cheveux, ce geste souvent inconscient provoque également un mélange de sébum et de bactéries. Même la crinière la plus fraîche devient grasse .

Vous portez souvent une queue-de-cheval

Si vous avez l’habitude d’attacher vos cheveux de cette façon, ceci pourrait expliquer cela. Comme les cheveux sont plaqués et proches de la tête, le sébum ne peut pas être réparti correctement.

Votre brosse à cheveux est sale

Après le coiffage, on a tendance à poser la brosse et à ne plus y penser. Erreur! Les résidus de laque, de gel ou de produits sans rinçage sont une autre raison pour laquelle les cheveux graissent rapidement. Il faut donc nettoyer régulièrement sa brosse.

Le sèche-cheveux, un outil à utiliser correctement