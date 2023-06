Odeurs: 5 remèdes pour ne plus transpirer des pieds

L’émotion, le stress, l’effort ou encore la chaleur comptent parmi les nombreux facteurs à l’origine de la transpiration. Cette fonction corporelle est même essentielle pour éviter au corps de surchauffer. En été, il est toutefois fort désagréable de glisser dans ses sandales synthétiques ou de sentir une mauvaise odeur de baskets, pour vous comme pour votre entourage. Alors que faire? Réponse: suivre au moins l’un de ces cinq conseils.

1. Déodorants pour chaussures

Lorsque vous portez des chaussures ouvertes, des déodorants pour chaussures et pour pieds ou du talc peuvent faire des miracles: ces derniers absorbent instantanément la sueur et peuvent, dans la mesure où ils contiennent des sels d’aluminium, empêcher sa formation. Si vous préférez éviter l’aluminium, les déodorants sans sels d’aluminium empêcheront au moins aux mauvaises odeurs de se former.

Si votre problème vient plutôt du fait que vous portez des baskets, sachez qu’il existe des semelles spéciales qui neutralisent les odeurs et d’autres qui empêchent la transpiration de se former. Les semelles en cuir (à changer régulièrement) permettent également de mieux évacuer la transpiration. Cela fait aussi du bien de laisser occasionnellement aérer les chaussures pendant quelques jours d’affilée.

2. Les bonnes matières

Porter des chaussures ouvertes est en principe une bonne chose pour aérer les pieds pendant la marche. Mais si l’intérieur de la semelle de vos sandales est en cuir synthétique, en caoutchouc ou en plastique, les pieds respirent tout aussi mal que dans des chaussures fermées. La sueur ne peut pas s’évacuer, ce qui fait que ça couine quand vous marchez. Si vous ne pouvez pas vous passer de vos Adilettes, seul un traitement préalable (voir ci-dessus) sera la solution. Les autres amélioreront nettement la situation en adoptant des semelles en cuir ou en textile.

3. Une hygiène irréprochable

Se laver les pieds plus souvent semble logique, après tout, vous prenez une douche tous les jours. Mais il ne suffit pas de laisser s’écouler sur vos pieds l’eau qui ruisselle du haut de votre corps. Il faut mettre du gel douche et bien frotter entre les orteils et sur la plante des pieds pour éliminer la sueur. Car si, au départ, la sueur fraîche est inodore, elle finit par dégager une mauvaise odeur une fois transformée par les bactéries.

Produits efficaces

4. Bains de pieds

Un vrai bain de pieds requiert bien plus que du gel douche: la sauge et la lavande sont antibactériens et ont l’avantage de sentir bon. Une demi-tasse de vinaigre de cidre dilué dans deux litres d’eau a également fait ses preuves contre la transpiration des pieds. On prête également aux tannins du thé noir ou vert la faculté de resserrer les pores et d’éviter ainsi la formation de sueur.

5. Ionophorèse

Tant qu’on y est, on reste les pieds dans l’eau et on y ajoute… de l’électricité. Certes, ça a l’air dangereux, mais si la transpiration des pieds vous pèse sérieusement, vous devriez peut-être envisager de prendre rendez-vous chez un dermatologue. L’ionophorèse consiste à plonger les pieds dans un bain où passe un courant électrique continu de faible intensité délivré par des électrodes. Des revues spécialisées ont confirmé à plusieurs reprises que ce procédé était efficace dans 98% des cas.