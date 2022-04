5 signes qui trahissent une addiction au sexe

Des études américaines et néo-zélandaises estiment que 2 à 6% de la population souffrent d’addiction au sexe. Celle-ci est notamment traitée par des spécialistes. On trouve des services ad hoc en Suisse et aussi en France où pratique le Dr Laurent Karila. Ce psychiatre addictologue à l’hôpital Paul Brousse, en région parisienne, est porte-parole de SOS Addiction. Dans un article du magazine «Ça m’intéresse», il décrit les signes qui permettent de diagnostiquer cette pathologie.